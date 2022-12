«Cites Barcelona» retrata l’amor en temps de Tinder

Fa gairebé vuit anys, TV-3 va guanyar punts amb Cites, sèrie catalana inspirada en una ficció britànica que parlava de relacions i treia molt més partit de Barcelona que la seva predecessora de Londres. La producció ens permetia observar les primeres trobades d’uns personatges ben diversos que buscaven amor, sexe o només uns moments de companyia. No tots acabaven bé, com a la vida mateixa. El seu creador, Pau Freixas, pensava que la sèrie podia donar molt més de si, així que, quan li van oferir fer una tercera temporada, no ho va dubtar: el resultat és Cites Barcelona, que aquest passat dilluns va finalitzar el seu rodatge i que el 2023 arribarà a TV3 i Amazon Prime Video.

Tot i que el punt de partida és el mateix que a les entregues anteriors, les cites del títol, s’han volgut reinventar i adaptar als nous temps, en què Tinder i altres aplicacions per lligar són a l’ordre del dia. «Fa nou anys les cites per internet eren un tema pràcticament tabú, tothom deia que s’havien conegut en un bar quan en realitat s’havien conegut a Tinder. Però ara són completament normals, el que és estrany és conèixer-se en un bar», emfatitza Èric Navarro, showrunner i coproductor executiu junt amb Freixas. És el que faran el Jan (Carlos Cuevas) i la Laura (Clara Lago) al primer dels sis capítols, rodat a l’hotel W de Barcelona. «Són dues persones abandonades per les seves parelles la nit de Cap d’Any. I es troben per veure si un clau en treu un altre», avança l’actriu. El seu company destaca l’incentiu d’interpretar un paper com aquest, bastant diferent dels papers als quals el solem veure. «En aquesta indústria hi ha unes inèrcies i quan fas un personatge que funciona te’n solen donar d’altres del mateix tipus. Però aquí tinc una cita molt diferent d’altres que he tingut a la ficció, a les quals feia personatges més líders i segurs de si mateixos. Aquí en Jan és més vergonyós, tímid, va a remolc del personatge de la Clara», apunta el protagonista de Merlí. Sapere aude i la recent Smiley, que té clar el millor lloc per tenir una cita: «Si acaba a casa, és que ha anat bé».