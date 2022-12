Tot i estar destinada a ser una de les grans apostes de Televisió Espanyola en aquest any que acaba, Mapi ha triomfat més a les xarxes socials que en audiència televisiva. Després de quatre mesos i mig d’emissions, el personatge virtual que dona nom al concurs ha emplaçat els seus seguidors a les xarxes socials a l’emissió del seu últim programa, que tindrà lloc avui dijous. «Demà hi ha festa. Esteu convidats!», es podia llegir ahir al perfil de Twitter del format, que simula una invitació emplenada per cal·ligrafia infantil amb les dades de la cita. Serà en el dia indicat «a les deu i escaig a Clan», el canal infantil de la televisió pública espanyola.