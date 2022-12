Netflix estrena avui Sonic Prime, la nova sèrie d’animació 3D basada a Sonic, el famós eriçó blau dels videojocs de Sega. En aquesta nova producció, que compta amb 24 episodis, el protagonista en viurà una « aventura espectacular en què el destí d’un nou i estrany multivers estarà a les seves mans», segons ha informat SEGA en un comunicat. En aquesta animació, el famós eriçó estarà acompanyat per altres personatges com el Dr. Eggman, Shadow, Knuckles, Tales, Amy Rose o Rouge. La sèrie arriba en un moment dolç per a l’icònic personatge, atès que el seu últim videojoc, Sonic Frontiers, ja ha superat els 2,5 milions d’unitats venudes a tot el món.