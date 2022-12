Els presentadors de televisió Cristina Pardo i Dani Mateo es tornaran a posar al capdavant de les Campanades de La Sexta per acomiadar el 2022 i donar la benvinguda al 2023. La presentadora de Más vale tarde repeteix, per sisè any consecutiu, com a conductora de l’últim programa de l’any i l’humorista i presentador català Dani Mateo, conductor de Zapeando i col·laborador de El Intermedio, es torna a posar al capdavant en aquesta cita. «Una oferta diferent, on la parella aportarà humor i emoció al canvi d’any des de la tradicional Puerta del Sol de Madrid», ha assegurat a través d’un comunicat la cadena del grup Atresmedia.