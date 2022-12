L’emissora iCat va fer públiques ahir les llistes de les millors cançons publicades per l’escena catalana durant el 2022. Des de l’1 de desembre, els oients podien votar dues seleccions de 30 temes musicals diferents: una, de cançons cantades en català, i una altra, de cançons cantades en altres llengües. Supermercat, de Lildami, i Ay mamá, de Rigoberta Bandini, han estat les escollides, respectivament. Per darrere de Lildami, les cançons amb més vots són Oh la la, d’Antònia Font, i Ulls com piscines, d’Els Pets. Així mateix, a poca distància de Rigoberta Bandini, se situen Rosalía i el seu gran èxit, Despechá, i Barcelona, de Miki Núñez.