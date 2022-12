Telecinco planeja substituir «Sálvame» per una ficció pròpia

Sálvame és un dels espais més longeus i amb més capítols de la història de Telecinco. El programa estrella de Mediaset va començar com una tertúlia en què els col·laboradors parlaven dels diferents realitys de la cadena -que eren el plat fort llavors-, com Supervivientes. La gran acollida que va tenir entre el públic va fer que anés guanyant protagonisme fins a convertir-se en un format diari amb diverses ramificacions, com el Deluxe. A més, es retroalimenta i genera concursants per a nous realitys, que alhora es converteixen en col·laboradors del que han sortit diversos programes especials com els divendres Deluxe o els sopars de famosos sinó que també ha estat una gran pedrera per formats de la cadena.

Tot i això, encara que es manté a la superfície, sembla que la seva audiència ja no és el que era, per això la cadena està pensant en noves estratègies. Telecinco ha anunciat l’estrena d’una nova sèrie de producció pròpia setmanal i que s’emetrà a les tardes com ja va fer fa tretze anys la popular Yo soy Bea. Aquest nou projecte és una creació d’Aurora Guerra i actualment es troba en fase d’escriptura de guions i elecció d’actors. La cadena també té pendent d’estrena el seu nou concurs, 25 palabras, presentat per Christian Gálvez i que s’enfrontaria amb Pasapalabra.