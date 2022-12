El «60 minuts» es capbussa en l’origen del «Qatargate»

El programa 60 minuts (canal 33, 22.40 h) estrena Qatargate, un reportatge dirigit per Pierre-Stéphane Fort i Nicolas Bellot. A canvi de què, Qatar es va emportar el Mundial? Un equip del programa de France Télévisions Complément d’enquête investiga l’escàndol polític anomenat «Qatargate». Els periodistes també s’introdueixen al país com si fossin turistes i amb càmera oculta mostren el que ha estat la part més polèmica del Mundial: les condicions de feina i de vida dels treballadors migrants.

Quina va ser la implicació de França en el fet que l’emirat s’acabés adjudicant contra tot pronòstic la Copa del Món? Sospites de suborn, corrupció i tràfic d’influències, amb la suposada intermediació de l’aleshores cap d’estat francès, Nicolas Sarkozy, que ara estan sent investigades per la justícia. Sobre la taula, la compra d’avions de combat i sistemes de defensa antimíssils, contractes multimilionaris per a empreses franceses com Accor, investigada en el reportatge, i el rescat del París Sant-Germain per Qatar. El reportatge explica com nou dies abans de la polèmica decisió, el vot de Michel Platini, president de la UEFA, va canviar dels Estats Units a Qatar, després d’un ara ja molt conegut esmorzar a l’Elisi entre Sarkozy, l’aleshores príncep hereu de Qatar i actual emir, i el mateix Platini. Va obtenir contrapartides a canvi del vot?