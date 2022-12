Un total de 1.856.000 espectadors van connectar diumenge amb La Marató de TV3, que aquest any es va dedicar a la salut cardiovascular i va fer un marcador final de 8.034.807 euros. El programa va tenir una audiència mitjana de 216.000 espectadors i un 13,6% de quota en les més de 15 hores d’emissió. El més destacat va ser la franja de la nit, just després del TN cap de setmana vespre i fins al final, amb una mitjana de 250.000 espectadors, un 17,9% de quota i una audiència acumulada d’1.066.000 espectadors, i a més va liderar. El minut més vist del programa va ser a les 22.15, moment en què Mariona Escoda, la guanyadora d’Eufòria, va interpretar el tema All you need is Love, amb 498.000 espectadors i un 21% de quota.

Pel que fa a les audiències digitals durant la setmana, 117.000 usuaris únics han accedit als continguts digitals del programa solidari, 93.300 d’ells diumenge. També s’han fet 82.200 reproduccions de vídeo per internet. 42.100 usuaris únics han entrat a la pàgina per fer donatius.