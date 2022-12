Atresmedia fitxa Albert Espinosa per conduir un programa d’entrevistes

L’escriptor Albert Espinosa, creador de la reeixida sèrie Polseres vermelles, debutarà com a presentador del seu propi programa a AtresPlayer Premium, la plataforma de pagament del grup Atresmedia. Segons informa el portal Vertele, a Camino a casa, títol oficial del format produït per 7 y Acción, la productora de Pablo Motos, diferents personatges famosos recorreran juntament amb Espinosa el camí entre el seu col·legi i la casa de la infància mentre recorden i comparteixen vivències que els han marcat en les seves vides. Segons detalla el citat portal, el programa s’estrenarà a la plataforma en algun moment del pròxim any 2023.