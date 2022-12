Els tres últims minuts de llibertat abans de l’Holocaust

La plataforma Filmin estrena avui el documental Tres minutos: Una exploración, dirigit per la historiadora Bianca Stigter i narrat per l’actriu Helena Bonham Carter. La pel·lícula, que va tenir la seva premiere mundial a la Jornada dels Autors del Festival de Venècia, i que ha estat programada en altres certàmens de cinema com Sundance, Toronto o l’Atlàntida, recupera un enregistrament de només tres minuts filmat el 1938 per David Kurtz. És l’últim rastre visible dels veïns d’una comunitat jueva a Nasielsk (Polònia) abans de l’Holocaust.

La pel·lícula pren com a referència el llibre Three Minutes in Poland: Discovering a Lost World in 1938 Family Film, de Glenn Kurtz, nét de l’home que va registrar les imatges el 1938. L’assaig, fruit d’una investigació de quatre anys, aconseguia identificar set supervivents del poble que apareix a les imatges. «És molt estrany que tinguem aquest metratge, en color, d’aquesta comunitat jueva el 1938, a un petit poble de Polònia, un any abans que els alemanys envaïssin. Jo ho veig com una pel·lícula contra l’esborrat perquè això és el que estava passant… tota la comunitat va ser esborrada», explica la directora Bianca Stigter, en declaracions recollides en un comunicat de la plataforma catalana.