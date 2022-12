Una sèrie de ficció narrarà els orígens del partit polític Podem

Bambú Producciones està treballant en una sèrie que narrarà els orígens de Podem, la formació política liderada en els seus inicis per Pablo Iglésias, Íñigo Errejón i Juan Carlos Monedero. Segons informa el portal Formula TV, Nosotros Podemos serà una sèrie de ficció que té prevista la seva estrena l’any vinent, coincidint amb els 10 anys del naixement del partit. La producció, que per ara no compta amb una plataforma per a la seva emissió, és una creació de Ramón Campos i Gema R. Neira, creadors de títols d’èxit com Velvet, Seis hermanas o Alta Mar entre d’altres. Per ara tampoc s’ha confirmat l’elenc que protagonitzarà aquesta nova ficció.