L'humor és una de les característiques d'alguns programes de TV3. Alguns espais de la televisió pública catalana fan servir l'humor, moltes vegades per a riure's d'Espanya, com sol passar a 'Polònia'.

No obstant això, aquesta vegada ha estat el programa Zona Franca, el que ha fet servir l'humor per a riure's, aquesta vegada, de l'himne espanyol. Va passar la nit del divendres, quan el presentador Joel Díaz va animar al seu públic a interpretar l'himne a pets.

«A nosaltres se'ns ha criticat molt per alguns acudits que hem fet sobre Espanya, i creiem que avui és un dia per a retractar-se. Per a dir, hòstia, quan Espanya fa les coses bé, quan Pedro Sánchez fa les coses bé, ho homenatgem des d'aquest humil plató. Com? Farem sonar l'himne d'Espanya» ha començat dient. «En agraïment al tema aquest del gas, tocarem l'himne d'Espanya amb gasos; amb pets, va. Tots dempeus, si us plau, que va molt de debò això. Solemnitat» ha continuat abans de posar-se la mà al pit per a escoltar l'himne a ritme de pets.

Para rebajar la tensión en Cataluña en TV3 tocan el himno de España con pedos. pic.twitter.com/YDJngsuIM0 — goslum (Vive la vida al menos una vez) (@goslum) 23 de diciembre de 2022

En finalitzar l'himne, el presentador va agitar la seva mà davant del nas per a acabar dient «Quina pudor!, no?».