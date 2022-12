RTVE Catalunya ret el seu particular homenatge al cantautor Joan Manuel Serrat, coincidint amb el seu comiat dels escenaris aquest diumenge, després de La película de la semana, a La 1. L’especial comptarà amb l’emissió d’un concert inèdit, mai vist abans a causa de la censura franquista, a més d’un reportatge que repassarà la trajectòria del cantant.

El concert inèdit va ser enregistrat al Parc d’Atraccions de Madrid, el 5 de setembre de 1975, amb un repertori de dotze cançons, en català i castellà. Serrat va estar acompanyat a la guitarra per Gabriel Rosales i Josep Maria Bardagí; al contrabaix, Enric Ponsa; a la percussió, Pipo Tudurí; al piano, Ricard Miralles, i com a cap de so, Pepe Navarro (Berry).

Vint-i-dos dies després, el 27 de setembre, es van produir les últimes execucions del franquisme i Joan Manuel Serrat va fer unes declaracions públiques criticant els fets el dia 29 de setembre, arribant a Mèxic. A partir d’aquell moment, el concert és censurat i l’estat declara Serrat en cerca i captura. Franco mor el 20 de novembre, però Serrat no tornarà fins l’agost de 1976.

RTVE Catalunya ha investigat i ha recuperat el concert i l’emetrà íntegre, com a homenatge a Serrat.

Després del concert (00.25) s’emetrà el reportatge Serrat, banda sonora de les nostres vides que s’endinsa en l’arxiu de RTVE per recuperar imatges úniques de les darreres dècades. Es tracta d’un treball de producció pròpia dirigit per Vicenç Sanclemente i Marc Barbena que revisa la trajectòria professional i pública de Joan Manuel Serrat, amb l’anàlisi dels periodistes Gabriel Jaraba, Gemma Nierga, Núria Ribó, Martín Caparrós, Maruja Torres i del músic i compositor Joan Albert Amargós.

Serrat, banda sonora de les nostres vides repassa des de la importància del barri i la família, els inicis a Radio-Scope amb Salvador Escamilla, l’impacte de les primeres cançons, el bilingüisme, el salt a la popularitat, els conflictes d’Eurovisió i dels afusellaments del franquisme, fins la relació tant especial que ha tingut amb els països d’Amèrica Llatina, com Argentina, Xile i Mèxic.