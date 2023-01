Cristina Pedroche s'ha convertit en un dels noms de cada nit de Cap d'Any. Des del 2014, quan la presentadora de Vallecas va debutar a les campanades de La Sexta, el seu vestit és un dels temes més comentats de la nit i genera un debat entre els que aplaudeixen el model i els que no.

Aliena a tot el que provoca, Pedroche se supera cada any amb el vestit i ha aconseguit que les campanades d'Antena 3 siguin de les més vistes a Espanya.

La idea original del vestit i la direcció creativa va a càrrec de Josie, com cada any. Per al d'enguany, ha comptat amb l'ajuda del dissenyador Íñigo Garaizabal i l'escultor Jacinto de Manuel.

El vestit estava compost per 3 peces: Una capa, una faldilla i un top interior d'art figuratiu. La capa era un abric format amb 3 peces, desmuntables, de tela provinent de les tendes de campanya que ACNUR ofereix com a refugi.

La capa, amb un esquelet intern de balenes, agafava forma de globus i es tancava amb daus d'acer i cordons de cotó reciclat.

Poc abans de les campanades, Cristina Pedroche es va treure la capa, deixant a la vista el vestit més esperat de l'any. Constava d'una faldilla espiral de tul de seda i un top escultura en forma de colom de la pau, dissenyat per Jacinto de Manuel, realitzada amb paper de diari reciclat i esmaltada en blanc.

Un any més, el vestit de Cristina Pedroche ha estat un dels temes més comentats i debatuts, entre els que els va agradar el disseny i els que no.