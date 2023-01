Manel Alias és reconegut amb el Premi Nacional de Periodisme

El Govern va aprovar ahir els guanyadors dels Premis Nacionals de Comunicació 2022, que enguany agafen un nou format amb tres úniques categories. L’executiu ha atorgat el Premi Nacional de Comunicació a Olga Viza, en reconeixement de la seva llarga trajectòria de 40 anys de professió; el Premi Nacional de Periodisme a Manel Alías, ex aequo amb tots els periodistes, càmeres i professionals de la informació que han cobert la guerra d’Ucraïna per a mitjans catalans, i el Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa és per a la marca Cupra, el seu equip de màrqueting i les agències que hi han treballat.