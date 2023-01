Toñi Moreno tornarà a Televisió Espanyola amb un nou magazín de tardes

Televisió Espanyola ha tancat el fitxatge de Toñi Moreno. La presentadora torna a la cadena pública vuit anys després del final de T con T per conduir Plan de tarde a la franja vespertina dels diumenges a La 1 de la televisió pública, segons informa en exclusiva el portal YoTele del diari El Periódico. El nou programa, produït per la corporació en col·laboració amb Tesseo (Lazos de sangre) suposa la recuperació del clàssic magazín dominical amb continguts distesos basats en l’entreteniment, que podria recordar espais com De domingo a domingo (Telecinco) o Un domingo cualquiera (TVE), tots dos inspirats en l’italià Domenica in.