Tot i haver-se erigit en un dels grans èxits de 2022 a Netflix,1899 no tindrà finalment una segona temporada. La superproducció alemanya creada per Jantje Friese i Baran bo Odar es va estrenar el 17 de novembre aconseguint mantenir-se durant cinc setmanes dins el top 10 global de la plataforma. Malgrat que els seus creadors es van mostrar optimistes amb la continuïtat de la seva ficció en diverses entrevistes, ja que tenien previst produir fins a tres temporades, la companyia nord-americana ha pres aquesta dràstica decisió deixant trames sense resoldre i, com és habitual, no ha donat detalls sobre la mateixa.