La sèrie "Entrevista con el vampiro" ja té data d’estrena

La sèrie Entrevista con el vampiro arribarà a Espanya de la mà d’AMC+ el proper dijous 12 de gener. Es tracta d’una nova adaptació de la novel·la d’Anne Rice, que ja va ser portada al cinema el 1994 en una pel·lícula aclamada protagonitzada per Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas o Kirsten Dunst, entre d’altres.

La nova sèrie d’AMC creada per Rolin Jones (Perry Mason) segueix la història d’amor, sang i immortalitat de Louis de Pointe du Lac, Lestat de Lioncourt i Claudia, relatada en una entrevista al periodista Daniel Molloy.

"Resentit per les limitacions de la vida en un home negre a Nova Orleans de principis del segle XX, Louis no es pot resistir a l’oferta d’evasió definitiva proposada pel llibertí Lestat, convertint-se en el seu company vampir. No obstant això, els nous poders embriagadors de Louis vénen amb un preu violent i l’arribada de Claudia, la vampira infantil de Lestat, els farà començar un viatge de venjança", diu la sinopsi.

En aquesta nova adaptació, que compta amb una primera temporada de set capítols, Jacob Anderson pren el paper de Louis de Pointe du Lac, interpretat per Brad Pitt a la pel·lícula, i Sam Reid el de Lestat de Lioncourt, personatge al qual donava vida Tom Cruise al film de 1994.