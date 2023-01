Avui, a les 13.05 h, Un restaurant caníbal a Berlín, el programa gastronòmic de Catalunya Ràdio dirigit i realitzat per Paula Molés, anirà fins al barri de Talaià, a Girona, per fer un recorregut amb Josep Roca. Passaran per Can Roca, el bar dels pares, per El Celler de Can Roca i pel seu celler.

Josep Roca, sommelier i ànima d’El Celler de Can Roca, al costat dels seus germans, Joan i Jordi, rebrà Paula Molés per conversar i fer un recorregut pels escenaris que l’han convertit en el millor sommelier del món, tal com l’ha distingit la prestigiosa revista britànica Restaurant. El trajecte començarà a Can Roca, el bar dels pares, on en Josep va conrear la passió pels vins i pel servei de sala. El passeig continuarà fins a El Celler de Can Roca on, des de la seva cuina i passant per la sala, Josep Roca i Paula Molés arribaran fins al celler, que segurament és un dels millors cellers de restaurant del món. En aquest espai, el mitjà dels germans Roca, explicarà algunes claus de la seva professió i recordarà els seus inicis.