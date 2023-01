Més enllà de ‘Machos alfa’: 10 sèries i pel·lícules que posen en qüestió la masculinitat

L’acabada d’estrenar ‘Machos alfa’, últim èxit local de Netflix, aborda des de l’humor les dificultats d’una part de la població masculina per acceptar el món en tota la seva (no tan) nova, diversa i feminista esplendor. És només l’última baula en una llarga col·lecció de ficcions recents sobre la crisi de certa idea de masculinitat, aquella menys basada en l’empatia que en l’ecpatia i amb la llàgrima com a objecte de mofa abans que orgull. David Chase va obrir amb ‘Los Soprano’ tota una era de sèries sobre antiherois masculins atrapats en valors caducs. Pel·lícules com ‘Historia de un matrimonio’ i ‘El último duelo’ oposen sàviament perspectives de gènere a la recerca d’una cosa semblant a la veritat. Aquí recordem aquests i set títols més, indicant en cada cas en quina plataforma es poden localitzar.

1. ‘Los Soprano’

El text fundacional de l’antiheroi masculí de la tele de prestigi. L’odissea d’un home, Tony Soprano (James Gandolfini), capitost d’un grup mafiós en un moment poc àlgid per al crim organitzat de vella escola i els ideals tradicionals de gènere. «Últimament tinc la sensació que arribo al final», li diu a la psiquiatra Jennifer Melfi (Lorraine Bracco) en la seva primera sessió de teràpia. «Quan el millor s’ha acabat». Al llarg de la sèrie, Tony té problemes per acceptar les actituds sovint més masculines que femenines de la seva germana Janice (Aida Turturro) i la revelació de l’homosexualitat del seu col·lega Vito Stapafore (Joseph R. Gannascoli). Disponible a HBO Max.

2. ‘Chevalier’

Merescut premi a la millor pel·lícula al Festival de Londres del 2015, aquesta obra dirigida per Athina Rachel Tsangari, productora de Yorgos Lanthimos, és una exploració còmicament antropològica de la idiotesa de l’ésser humà i, més en concret, dels homes. Sis homes a bord d’un barco al mar Egeu miren d’esbrinar qui és «el millor en general» amb una sèrie de proves, cada una més ridícula que l’anterior. Busquen penjar-se la medalla d’or de la masculinitat sense entendre que potser un premi com aquest no és un gran èxit. Disponible a Filmin.

3. ‘Historia de un matrimonio’

A la magistral pel·lícula de Noah Baumbach, el sempre intens Adam Driver encarna un director teatral, Charlie Barber, autoerigit en geni creatiu mentre la seva talentosa dona actriu, Nicole (Scarlett Johansson), acceptava tots els sacrificis i es veia obligada a conformar-se amb el paper de musa. Amb la separació, que no el divorci, ell observa amb cert estupor com ella aconsegueix grans oportunitats i fins i tot rep una nominació a l’Emmy com a directora. Tot i que passem més temps amb Charlie, és Nicole qui emergeix com a heroïna a qualsevol nivell. Disponible a Netflix.

4. ‘Un momento en el tiempo’

Després de la terrorífica ‘Llega de noche’, el director Trey Edward Shults va canviar radicalment de parer amb aquest melodrama sobre una família trencada per la tragèdia i com els fills solen carregar els pecats dels pares. En aquest cas, Tyler (Kelvin Harrison Jr.) rep les pitjors bronques d’un patriarca, Ronald (Sterling K. Brown), que pot traspassar línies vermelles per fer madurar els seus fills per a un món real gens amable amb els joves negres. La primera part del film ens recorda com la persecució de certs ideals de masculinitat pot, paradoxalment, arraconar-nos i fer-nos fràgils. Lloguer a Amazon i Apple TV+.

5. ‘The morning show’

La primera temporada del títol ariet d’Apple TV+ es va centrar en la investigació interna per assetjament sexual en un programa televisiu de notícies matutí, el que dona títol a la sèrie. Els focus estan posats, cultural i mediàticament parlant, en el personatge interpretat per Steve Carell, company de la presentadora, encarnada per Jennifer Aniston, fins que comencen a arribar les denúncies. Mitch Kessler és un home superat pels temps, incapaç d’assimilar que conductes i actituds vàlides temps enrere entre homes siguin ara objecte d’investigació criminal. Disponible a Apple TV+.

6. ‘Palmer’

Fisher Stevens, el mateix Fisher Stevens que vam veure a ‘Cortocircuito’, dirigeix aquest poc vist drama amb Justin Timberlake com a exconvicte i exestrella del futbol americà d’institut que, al tornar al seu poble de Louisiana, acaba fent-se càrrec del jove fill (Ryder Allen) d’una veïna addicta. En principi és el mascle Eddie qui dona lliçons de supervivència al petit Sam, de gènere fluid. Però és el presumpte adult qui acabarà aprenent una i dues coses sobre maneres de ser al món el 2022. Disponible a Apple TV+.

7. ‘El último duelo’

A l’hora d’adaptar el llibre d’Eric Jager sobre l’últim judici per combat celebrat a París i de la rivalitat que va implicar, Ben Affleck i Matt Damon no volien basar-se només en l’òptica masculina. En aquesta història d’aparent violació no només es podia sentir el cavaller Jean de Carrouges (Damon) i l’escuder Jacques Le Gris (Adam Driver), qui presumptament havia violat la dona del primer, Marguerite (Jodie Comer). De manera que el duo de guionistes va fitxar la gran Nicole Holofcener (‘Amics amb diners’) per inventar el món femení absent en la font i escriure gairebé un guió original des de la perspectiva de Marguerite. Disponible a Disney+.

8. ‘The White Lotus’

Entre moltes altres coses, l’aclamada sèrie de Mike White és una sàtira afilada però empàtica de la masculinitat. En la primera temporada, Steve Zahn encarnava un individu enfonsat en una inesperada crisi de la mitjana edat i incapaç de connectar amb els ritmes i interessos dels seus fills. En la segona s’explora la diversitat de la masculinitat tòxica a través de tres generacions d’una família italoamericana: l’avi (una mica verd) Bert (F. Murray Abraham), el seu fill Dominic, addicte al sexe (Michael Imperioli) i el seu net Albie, quasi massa orgullosament sensible (Adam DiMarco). Disponible a HBO Max.

9. ‘The Bear’

Com deia Sophie Gilbert, finalista al Pulitzer de crítica 2022, aquesta aclamada comèdia trista de Christopher Storer resulta «gairebé antropològica en la seva anàlisi de com les cultures dominades per l’home i la masculinitat estan destinades a fracassar». La jerarquia tòxica impulsada per Carmy (Jeremy Allen White) al local d’entrepans familiar està cridada a crear ansietat i inseguretat abans que familiaritat i involucració. Sydney (Ayo Edebiri) parla clar al seu cap en el tens penúltim capítol, amb Wilco que sona al fons: «Com a xef ets excel·lent, però també ets gilipolles». Disponible a Disney+.

10. ‘Encerrado con el diablo’

Al gran novel·lista i guionista criminal Dennis Lehane no li venia de gust en principi adaptar les memòries de James Keene (Taron Egerton), narcotraficant empresonat a qui es va oferir la llibertat a canvi de certa missió: ser transferit a una presó de màxima seguretat per aproximar-se subtilment a un presumpte assassí en sèrie i fer-li confessar informació sensible. Va trobar la motivació quan va descobrir la possibilitat d’un altre viatge psicològic i emocional. «Vaig pensar: ¿No seria interessant si el meu Jimmy hagués d’indagar en certs aspectes incòmodes de si mateix, en termes de dones, violència o relacions familiars, i descobrir qui és com a persona?», recordava en una entrevista. Disponible a Apple TV+.