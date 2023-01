L’espai «Planeta Calleja» anuncia els seus primers protagonistes

Planeta Calleja ha iniciat la promoció de la que serà la seva nova temporada, la número 11. El programa presentat per Jesús Calleja, continuarà el viatge a Cuatro amb nous convidats que ja deixa veure en el seu avenç sense establir encara data d’estrena. L’aventurer mostra al vídeo promocional les seves aventures amb la coneguda influencer Dulceida, el xef i membre del jurat de Masterchef Jordi Cruz, el presentador Pedro Piqueras i l’actriu colombiana Laura Londoño. En aquesta nova tanda de lliuraments, Calleja acompanyarà els famosos per indrets de tot el món com l’illa de La Palma, Israel o Colòmbia.