Exercir com ‘influencer’ creant contingut s’ha convertit en alguna cosa més que un ‘hobby’ i ja hi ha molts joves que han fet d’això la seva professió. Amb la intenció de descobrir i impulsar el talent que hi ha a Catalunya que desenvolupa els seus continguts en català, el SX3 estrena el diumenge dia 8 (20 hores) el programa ‘InfluenX3r’. El nou concurs del nou Super3, que es podrà veure per televisió i en totes les plataformes digitals del canal SX3, està presentat per Laia Oli, ‘influencer’ amb més d’un milió de seguidors a les xarxes socials.

L’espai, coproduït amb YouPlanet, neix amb l’objectiu de potenciar la creació digital en català i generar una nova fornada de nois i noies generadors de continguts i de comunitat que s’expressin en aquesta llengua. Els participants en el concurs, en format de ‘talent show’, hauran de demostrar que són creadors versàtils en diferents formats digitals. Els 10 seleccionats En aquest primer programa d’estrena, el de diumenge dia 8, es resoldrà qui són els 10 participants en el concurs d’entre els 15 candidats que han arribat a la fase final del càsting. A partir de llavors, cada dia, de dilluns a divendres, es publicaran quatre vídeos de quatre concursants diferents corresponents als reptes de la setmana a les xarxes socials i a la web i l’‘app’ de l’X3. Diàriament també es publicarà la ‘watch party’ en la qual nens i nenes d’entre 7 i 13 anys faran de crítics i comentaran els vídeos del dia. Cada diumenge a les 8 del vespre, s’emetrà un programa-resum amb els millors moments de la setmana en el qual es repassarà el rànquing de puntuacions i es proposaran els reptes per als «talents» per a la setmana següent. El programa també comptarà amb la presència d’‘influencers’ ja consolidats que donaran consells als participants. Els diferents reptes Durant 10 setmanes els concursants hauran de superar dos reptes de contingut ben variat: des d’un blog de viatge fins a una proposta d’humor lliure, un ‘challenge’, un ‘cosplay’, una ‘review’ d’un llibre o pel·lícula, ‘trends’ de TikTok i temes d’interès, com el ‘bullying’ i la diversitat de gènere. Els «talents», que són nois i noies de 13 a 20 anys que han superat un càsting, hauran de pensar el contingut, gravar-lo i editar-lo. Aquests joves, a més de tenir molt a dir i de moure’s molt bé per les xarxes, tenen històries personals molt potents. La superació d’aquestes proves els permetrà posar en pràctica les seves habilitats com a creadors de contingut en totes les seves modalitats. El guanyador o millor «talent» el decidiran els seguidors de l’X3, que podran votar els vídeos que més els agraden a la web. El premi per al guanyador serà participar en una producció de l’X3 i millorar el ‘setup’ i l’equipament audiovisual.