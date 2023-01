El documental «A las mujeres de España. María Lejárraga» arriba a Filmin

El documental A las mujeres de España. María Lejárraga, nominat aquest any al Goya, arriba avui al catàleg de Filmin. La pel·lícula, escrita i dirigida per Laura Hojman, reivindica la figura de la dramaturga i activista política María de la O Lejárraga, figura imprescindible durant els anys 30 del segle XX, responsable de grans clàssics com Canción de cuna, portada cinc vegades al cinema, o el llibret de El amor brujo, de Manuel de Falla. Més enllà de la seva obra artística, Lejárraga va ser una figura pública essencial a l’esfera política espanyola de la seva època. Diputada al Congrés de la Segona República i dirigent del Comitè Nacional de Dones contra la Guerra i el Feixisme.