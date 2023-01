El figuerenc Abraham Huguet va aparèixer dilluns a les pantalles de televisió al programa de cites amoroses First Dates, de Cuatro. Conegut com La Perla, es va donar a conèixer en l'àmbit esportiu la temporada 2011-12 per ser el màxim golejador del futbol estatal, anotant 57 gols amb el Marca de l'Ham i superant inclús els registres del blaugrana Leo Messi d'aquell exercici. A First Dates, la cita d'Huguet amb la Beatriz no va tenir èxit i el web del programa explica que "Abraham espanta a la Beatriz per la seva forma de lligar" perquè, amb molta fogositat, li va explicar que "vaig amb el salami sempre d'oferta".

Segons informa Emporda.info, Huguet, de 37 anys, va patir el 2020 un aneurisma cerebral de grau quatre que el va mantenir a la unitat de cures intensives tres dies. Al llarg de la seva trajectòria va jugar en equips com el Vilajuïga -a Tercera Divisió, el Marca de l'Ham, Figueres, Roses, Base Roses, Borrassà, Cistella i Empuriabrava, entre altres. Actualment, juga a padbol al Padbol Vilafant.