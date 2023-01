El cantant John Lydon, conegut com a Johnny Rotten en els anys que va liderar la pionera banda de punk britànica Sex Pistols, s’ha marcat com a repte participar en el festival d’Eurovisió. El coautor d’himnes com God Save the Queen ha confirmat que s’ha inscrit a la preselecció per representar Irlanda en el certamen, que tindrà lloc el pròxim 13 de maig a la ciutat de Liverpool, al costat de la seva actual banda, Public Image Ltd. Lydon, de 66 anys i amb orígens irlandesos, defensarà davant de cinc altres aspirants Hawaii, «una cançó d’amor reflexiva, personal, però universal» dedicada a la seva esposa, Nora Forster, que pateix Alzheimer.