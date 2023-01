Els creadors de l’èxit Merlí tornaran a la graella de TV3 amb Bojos per Molière, una sèrie de vuit capítols dirigida per Héctor Lozano i protagonitzada per Elisabet Casanovas. Aquesta serà una de les vuit ficcions en català que la televisió pública catalana estrenarà el 2023 en coproducció amb plataformes internacionals o altres canals dels territoris de parla catalana. La comèdia dramàtica La mirada de la Fiona, amb Mireia Oriol com a protagonista, la ja anunciada Cites Barcelona o Operació marea negra –totes dues amb Amazon Prime-, a més d’Els hereus de la terra, composaran el mosaic d’estrenes de ficció pròpia d’aquest any a la cadena.

Completen el calendari d’estrenes la sèrie Mòpies, la primera coproducció conjunta dels canals públics IB3, À Punt i TV3; el thriller polític Sicília sense morts –també amb les televisions de les Balears i la Comunitat Valenciana juntament amb Filmin i Nova Producciones-; i el drama polític i social Llim. A totes aquestes, s’hi sumen 22 produccions alienes doblades al català que també passaran per la televisió, amb títols com Borgen, Babylon Berlin o My briliant friend, entre d’altres.

L’aposta per aquesta trentena de sèries de ficció compta amb un pressupost de 3,4 milions d’euros per a les pròpies i de 3,3 milions per a les alienes. En paral·lel, hi ha 11 produccions en fase desenvolupament que es preveuen estrenar a partir del 2024, amb una partida d’11,4 milions d’euros.

Un any de transició

La direcció de TV3 fixa el 2023 com un any «de transició» per a la producció de ficció, amb l’objectiu de negociar amb plataformes i televisions públiques i privades per tirar endavant nous projectes que es puguin emetre per la televisió lineal i l’aplicació digital. Segons Rosa Romà, presidenta de la CCMA, ha assegurat que el 2023 serà «l’any de les sèries a TV3» amb l’objectiu que la televisió pública sigui una plataforma de continguts «de referència en català», arribant a nous públics anar-los a buscar a l’entorn digital.