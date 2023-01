'La Ruleta de la Fortuna' és un dels concursos més icònics de la televisió espanyola. Tres concursants, guiats per Jorge Fernández, competeixen per endevinar els panells mentre sumen diners amb tirades a la ruleta.

Un dels elements més cridaners del programa és el públic, que ovaciona als concursants com si fos una graderia ultra amb càntics i consignes en funció del moment en el qual es troba el programa.

És el públic de la 'Ruleta' de veritat o hi ha figurants?

La majoria són figurants. Malgrat que hi ha públic normal que va al programa, molts dels assistents són figurants que el programa col·loca per a donar-li una dimensió extra a l'espectacle.

Quant paguen als figurants del públic?

No massa. Algunes xifres apunten que per una jornada d'enregistrament -es grava més d'un programa en un dia-, el públic cobra uns 20 euros diaris. O sigui, pocs euros per hora.