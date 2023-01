Jennifer Coolidge, de la saga «American Pie» a «White Lotus»

La mare de Stifler, aquell personatge tòpic que va interpretar Jennifer Coolidge a American Pie del qual no se’n recorda ni el seu nom propi, ha deixat de ser la mare de ningú als 60 anys. No només perquè s’ha fet amb un Globus d’Or a la millor actriu de repartiment per la sèrie: sinó perquè l’actriu a qui la saga juvenil havia encotillat en el paper de mare fogosa objecte de desig adolescent ha aconseguit despullar-se ara d’aquesta càrrega que l’ha acompanyat a la seva carrera des de llavors. Això, va explicar, es va traslladar a la vida privada: lligava amb facilitat amb homes molt més joves que ella. Un incís: al primer film d’American Pie l’actriu va fer de M.I.L.F. (acrònim en anglès de mare amb qui m’agradaria tenir sexe) amb 38 anys!

Dues dècades després d’aquell paper que la va convertir en icona popular, crítica i pública han aplaudit a enrabiar l’últim treball de Coolidge a la sèrie The White Lotus (HBO), fenomen a les pantalles en la seva primera temporada i que ara torna amb una segona entrega. La nord-americana desenvolupa el seu paper més complex després de dècades de carrera: fins ara -sembla- la mare de Stifler no s’havia pogut treure l’etiqueta, fent sovint de dona molt més gran del que indicava el seu carnet d’identitat. A The White Lotus, sèrie satírica que succeeix en un esperpèntic oasi de vacances d’alt standing, fa el paper de la seva vida. Ara que li ha arribat una oportunitat de desmarcar-se del clixé. En una entrevista a The Guardian va dir: «La gent va assumir que només podia fer cert tipus de rols: aquesta senyora que entra, obre una porta, diu quelcom graciós i després la tanca». No va pensar això Mike White, el creador de la sèrie, que va idear el paper de Tanya (així es diu a la ficció d’HBO) per a ella. «Vaig pensar, m’encantaria escriure una cosa que permeti mostrar la persona que conec, no el personatge», va explicar White. Coolidge, que també ha participat a Una joven prometedora –últim Oscar al millor guió original– i en nombroses sèries, va estar a punt de rebutjar la proposta. La pandèmia l’havia desconnectat de la feina. A més, va explicar: «M’havia atiborrat de pizza a casa durant dies». A la primera temporada de la sèrie d’HBO, Coolidge és una soltera que acaba de perdre la seva mare i que té el cap en una dimensió particularment ennuvolada. Els paral·lelismes que tenia la seva vida amb la de Tanya la van ajudar molt a la feina: sap què és perdre una mare i va arribar al rodatge deprimida per la pandèmia, que li va prendre a familiars. A la segona, es pot tornar a veure el personatge a l’hereva Tanya McQuoid, al resort amb el seu marit, Greg (Jon Gries). Jennifer Coolidge es va proclamar la matinada de dimarts guanyadora del Globus d’Or a millor actriu secundària per la minisèrie. Un premi que l’actriu no va dubtar a dedicar el premi a Mike White.