Els papers d’Ángel Cristo i Bárbara Rey han estat els «més difícils» a la carrera de Jaime Lorente i de Belén Cuesta, confessen els dos intèrprets principals de la nova sèrie que s’estrenarà demà a Atresplayer i després a Antena 3. «Ha estat un dels més durs per tot l’arc emocional que comporta entendre el patiment d’una dona en aquella època, i també m’ha fet treure’m molt els prejudicis que tenia. Per mi, com a actriu, hi ha hagut moltes coses que m’han trencat», afirma Cuesta.

La ficció, basada en fets reals, explica la història d’amor i desencontre entre l’actriu i vedet Bárbara Rey, un dels personatges més populars de la televisió dels anys 70 i 80, i Ángel Cristo, considerat un dels millors domadors de feres de tots els temps.

Per dur a terme aquests vuit episodis en què hi ha «amor, violència, sexe i drogues», tant el creador, Daniel Écija, com Belén Cuesta han comptat amb els testimonis i l’ajuda d’una Bárbara Rey que ha estat implicada en el projecte .

«Va ser fantàstic poder parlar amb ella i que em guiés, perquè a més m’interessava saber com era ella en la intimitat, no el que se sabia mediàticament», apunta l’actriu, que va guanyar el Goya per La trinchera infinita.

El dia a dia de Bárbara Rey i Ángel Cristo va marcar l’agenda mediàtica de la societat espanyola durant les últimes dècades del segle XX, i junts van formar la parella més popular del moment, amb llums i ombres.

«Àngel era un home que portava el circ a les venes, enfrontar-se a les feres en cada funció és el que li donava la vida, i això el va portar a ser el millor domador del món. Al principi veurem un Àngel una mica decaigut per la pèrdua del circ, però després veu un raig de llum. Tot i això, amb el pas dels capítols es va convertint en un personatge molt fosc i obre la porta a l’infern», avança Jaime Lorente, popular per les seves aparicions en sèries com ara Élite o La casa de papel.