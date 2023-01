La nova vida de l’assetjador i assassí Joe Goldberg a Londres comença a tornar-se en un macabra malson al tràiler de la primera part de la quarta temporada de You, la sèrie de Netflix. La nova entrega de la ficció, que s’estrena el 9 de febrer, presenta un nou homicida amb les mateixes tàctiques que el protagonista: descobrir els detalls íntims de les persones, generalment dones, amb qui s’obsessiona per entaular una perillosa, i mortal, relació amb elles. El personatge interpretat per Penn Badgley es muda a Londres per intentar començar una nova vida com a professor després dels seus crims perpetrats a Nova York. Tot i això, el trastorn d’aquest obsessiu assassí torna a desenvolupar-se malgrat intentar deixar enrere les seves atrocitats.

A la dificultat per amagar els seus perillosos impulsos se li suma l’aparició d’un assassí en sèrie, conegut com «l’assassí dels rics», que s’obsessiona amb Goldberg de la mateixa manera que ell ho feia de les víctimes en les temporades anteriors. «Ara em faràs cas?», és el missatge que rep el protagonista a l’avenç. En aquesta quarta temporada, Goldberg passa d’assetjador a assetjat, de depredador a presa, i intentarà deixar enrere el seu delictiu passat escapant de l’assassí que l’aguaiten.