Last of us, la sèrie basada en el popular videojoc, ha entrat amb bon peu a HBO Max. El primer episodi de la ficció, que ha rebut el vistiplau de la crítica, va camí de convertir-se en un dels grans fenòmens de l’any. Segons la revista especialitzada Deadline, el primer lliurament de la sèrie va atreure 4,7 milions d’espectadors sumant l’audiència lineal i la de l’streaming a la plataforma. Aquest és el segon debut més gran d’una sèrie de la plataforma des del 2010, tan sols darrere de La casa del dragón, que va aconseguir la millor estrena de la història de la plataforma nord-americana arribant als 10 milions d’espectadors.