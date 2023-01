L’actor Pedro Pascal es mostra il·lusionat amb «The last of us»

L’actor xilè Pedro Pascal s’enfronta a la maledicció dels videojocs transformats en produccions per a televisió o cinema amb la sèrie The Last of Us, de la qual HBO Max va estrenar el passat dilluns el seu primer episodi. Encara que això no el preocupa «ni una miqueta». Els motius tenen sentit. The Last of Us té el segell de qualitat de Neil Druckmann, el creador del joc, i Craig Mazin, el guionista de la guardonada sèrie Chernobyl. Tots dos es van unir per coescriure i desenvolupar la sèrie i Pascal estava convençut des que li va arribar l’oferta de protagonitzar-la que «era impossible que no fessin un producte de mínima qualitat».

Tot i així, l’actor reconeix que està «nerviós», i no n’hi ha per menys. Les pel·lícules i sèries inspirades en videojocs, entre les quals s’inclouen les sagues de Lara Croft, Mortal Kombat i Resident Evil, així com Assassin’s Creed, per exemple, no han complert amb les expectatives. Dels 61 intents de Hollywood per transformar els jocs en sèries i pel·lícules, només tres van aconseguir superar el 60% de crítiques positives a Rotten Tomatoes. La majoria, amb les notables excepcions de les històries de Mario Bros, Pokemon i Sonic, tampoc no han funcionat gaire bé.

Tot i això, Pascal se sent «optimista» ja que The Last of Us toca tots els punts d’emoció que va fer del joc un inesperat èxit. La història gira al voltant de Joel Miller, un veterà nord-americà de guerra i treballador de la construcció que perd la seva única filla a l’inici d’una pandèmia causada per un fong, que transforma les víctimes en zombies. Vint anys després, Miller és un home endurit que fa allò que sigui per sobreviure en un món governat per la dictadura de l’organització Fedra. La seva missió al joc i a la sèrie consisteix a assistir el trànsit d’Ellie, una adolescent essencial per a la lluita contra el govern autoritari i contra la pandèmia. «En Joel viu al món d’acció i violència, on les úniques relacions que l’influencien són relacions d’amor», indica Pascal sobre el seu personatge.