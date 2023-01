La tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio, la reeixida comèdia d’intriga creada per John Robert Hoffman i Steven Martin i emesa per Disney +, comptarà amb una nova inquilina de luxe. La veterana Meryl Streep s’ha incorporat a l’elenc de la ficció, el que suposa el seu retorna la televisió tres anys després de participar a Big Little Lies. Els nous episodis de la sèrie, que encara no tenen data oficial per a la seva estrena, seguiran amb la història dels tres veïns que comparteixen l’obsessió pel true crime i acaben embolicats en un misteriós crim que té lloc, precisament, al luxós edifici on resideixen.