HBO Max ha decidit sumar-se a l’èxit de l’animació per adults amb la seva primera producció d’aquest gènere a Espanya. Es tracta de Pobre Diablo, una sèrie firmada per Ignatius Farray, Miguel Esteban i Joaquín Reyes (La Hora Chanante), que s’estrenarà a la plataforma el pròxim 17 de febrer. La sèrie gira al voltant de Stan, fill del diable i Anticrist destinat a acabar amb la humanitat quan faci 666 mesos. La ficció, una producció de Buendía Estudios, compta amb les veus dels seus creadors, i la d’altres humoristes com Ernesto Sevilla, Gaikan, Stephanie Magnin, Carlos Areces i l’actriu Verónica Forqué, en un dels seus últims papers.