Es pot menjar sota l’aigua? Com és la vida d’un nadó? És possible aturar una bala com a les pel·lícules? Aquesta nit, a les 21 h, el canal Cosmo estrena Expertos del experimento, un reeixit programa del canal France 5 on els presentadors Agathe Lecaron, Vincent Chatelain i David Lowe posen a prova tota mena d’idees preconcebudes per comprovar, des de la ciència i amb molt d’humor, si aquestes creences populars són certes o no.

Des del cobert del seu taller a Saint-Denis, els tres experts utilitza tots els recursos imaginables per resoldre algunes de les grans preguntes que es sovint es fa la societat. Quan aquest hangar reconvertit en laboratori es queda petit, Agathe, Vincent i David fan proves «espectaculars» en exteriors i consulten eminències de cada matèria per comprendre i explicar millor els seus experiments, segons detalla en un comunicat la cadena de pagament. Expertos del experimento és un espai de divulgació científica que «des del rigor i l’entreteniment» posa a prova la curiositat dels espectadors amb preguntes clàssiques com per què la torrada cau sempre del costat de la mantega o perquè serveixen les ratlles de les zebres, i qüestions més sorprenents com si és possible fer volar un avió de paper gegant.