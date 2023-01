Filmin estrena avui la sèrie Memorias de una escritora, que segueix la vida de l’autora danesa Karen Blixen. Protagonitzada per Connie Nielsen (Wonder Woman), la sèrie està ambientada als anys 30 i retrata el període en què Blixen va tornar a la seva Dinamarca natal després de 17 anys com a terratinent d’una plantació de cafè a l’Àfrica. Sense diners, malalta, divorciada i amb els seus somnis esvaïts, va descobrir una oportunitat de ressorgiment amb l’escriptura de les seves pròpies vivències a Kenya. Poc s’imaginava que anys més tard les seves Memòries d’Àfrica, publicades sota el pseudònim d’Isak Dinesen, serien portades a la gran pantalla amb uns superbs Robert Redford i Meryl Streep.