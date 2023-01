Un milió de turistes envaeixen els carrers de Magaluf durant l’estiu, com si fossin espectres que transformen l’espai públic en un parc temàtic on està permès quasi tot. Mentrestant, els seus habitants miren de conviure amb les contradiccions d’aquest model turístic low-cost. Un model que es percep com una invasió però que també genera milions d’euros i llocs de feina en el sector de la restauració. Barrejant documental i ficció, Magaluf ghost town, documental que es podrà veure aquesta nit a les 23 h al canal 33, fa un retrat coral de la comunitat que s’aplega en aquesta localitat de la costa mallorquina durant la temporada baixa i l’alta.