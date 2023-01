Filmin estrena avui el thriller belga Ritual, dirigit per Hans Herbots. Com en el seu anterior llargmetratge, The Treatment, Herbots adapta de nou una obra de l’escriptora britànica Mo Hayder, traslladant l’acció de Regne Unit a Bèlgica. En aquesta ocasió, els crims que han d’investigar la policia Kiki i l’inspector Nick Cafmeyer (personatge que ja protagonitzava The Treatment i que serveix de nexe d’unió de les dues pel·lícules) tenen relació amb el passat colonial de Bèlgica. El film està protagonitzat per Marie Vinck, Geert Van Rampelberg (que reprèn el personatge interpretat a The Treatment, l’inspector Nick Cafmeyer) i Willem Herborts, nebot del director.