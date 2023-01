Hi ha una dita que assegura que és bo que parlin de tu, encara que sigui malament. És el que deuen estar pensant en HBO Max amb l’estrena de Velma, la sèrie d’animació que venia a ampliar l’univers de la colla de Scooby Doo, donant-li un toc molt descarat. La ficció, dirigida al públic adult, ha estat durament atacada a les xarxes per l’atrevida i transgressora revisió que fa d’uns personatges amb què han crescut diverses generacions, encara que la jugada no ha sortit malament a la plataforma, que ha anunciat que Velma s’ha convertit en la millor estrena d’animació dels originals de Max de tots els temps.

Però estan sent justes totes les crítiques que està rebent Velma, amb només quatre episodis emesos? Si consultem la puntuació a Imdb, podem comprovar que no hi ha hagut pietat amb la sèrie, que anota un trist 1,3. A Rotten Tomatoes només ha tingut una mica més de sort, amb un 50% d’aprovats per part dels mitjans professionals i un pobre 6% per part dels usuaris. Però és que Velma, creada per Charlie Grandy (The Office) i amb Mindy Kaling com a productora executiva, va arribar disposada a sacsejar la imatge de la colla del gos, amb unes històries tallades sempre pel mateix patró: un misteri de tints sobrenaturals atemoreix la població, arriben els nois, investiguen i acaben trobant el farsant que està darrere de tot.

Aquí l’objectiu de Velma Dinkley és resoldre una sèrie d’assassinats mentre lluita amb el drama de la desaparició de la seva mare. El personatge no és blanc sinó d’ascendència índia, com la pròpia Kaling. Shaggy (aquí Norville) és negre i Daphne, una esnob d’ulls esquinçats que pertany al grup de les populars i es dedica a vendre droga, encara que les mares siguin una parella de policies lesbianes. Fred és l’únic que no ha canviat la seva imatge, però el presenten com un nen malcriat que no sap ni menjar sol. La protagonista, a més, pertany a la comunitat LGTBI, com ja va avançar la pel·lícula ¡Truco o trato Scooby-Doo!, on Velma sortia de l’armari i s’enamorava d’una dissenyadora de vestuari.