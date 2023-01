El 30 minuts de Tv3 estrena aquesta nit (22.05 h) Alcarràs, l’altra collita, un reportatge que presenta un retrat de la pagesia catalana en els temps actuals. Un equip del programa va seguir durant deu mesos Sisco Fontanals i Josep Maria Companys, dos pagesos del sud del Segrià que veuen com els seus camps queden arrasats pel fred. Amb ells, els reporters han viscut una campanya excepcional, que arriba en un moment en què les petites i mitjanes explotacions familiars pateixen per la seva supervivència. El reportatge vol donar veu d’aquesta manera a una pagesia que vol que la societat entengui com de dura i important és la seva feina.