L’humorista Joel Díaz va anunciar ahir que deixa de presentar el programa Zona Franca després de l’acomiadament la setmana passada del saltenc Manel Vidal. «Plego arran de la decisió presa per la direcció de TV3 d’apartar del programa a Vidal, una decisió que considero injusta i inacceptable tant en el fons com en la forma en què s’ha pres i comunicat», va assenyalar en una piulada. La televisió pública catalana i la productora Atomic Beat Media van acomiadar de mutu acord a Vidal, col·laborador habitual del programa, per una broma amb el PSC i l’esvàstica. «S’han traspassat els límits», van indicar fonts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) com a justificació.

Díaz va assenyalar que plega però que espera que l’equip que ha estat fins ara al Zona franca «tingui l’oportunitat de seguir treballant i que TV3 s’esforci per fer-ho possible». Després de l’anunci, Manel Vidal va manifestar que no té gaire valor que ho digui ell perquè és el seu amic, però va assenyalar que «no ha vist mai ningú posar el coll (en tots els sentits) com ho ha fet en Joel amb aquest programa». Magí Garcia, guionista del programa, també va anunciar ahir que plega: «Espero que TV3 valori el talent de l’equip del programa i puguin continuar treballant» va comentar a les xarxes socials. Un descans per «Zona Franca» TV3 estudiarà la continuïtat del programa Zona Franca. En un comunicat, la televisió pública catalana va traslladar que «lamenta» i «respecta» la decisió Díaz d’abandonar l’espai. TV3 va explicar que en els propers dies no s’emetrà Zona Franca però que continuen compromesos amb els continguts d’humor en aquesta franja nocturna, que vol arribar a nous públics i a l’audiència jove. «La cadena estudiarà la continuïtat del programa», van destacar. No obstant això, des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) es va assegurar que Díaz continuarà vinculat a l’espai L’última hora d’El matí de Catalunya Ràdio.