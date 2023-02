La família Bridgerton perd una de les filles. L’actriu Phoebe Dynevor, que dona vida a Daphne, no apareixerà a la tercera temporada de la famosa sèrie de Netflix. Ha complert el contracte i explica que, ara, prefereix centrar-se en altres projectes. D’aquesta manera, es posa en pausa la història d’amor entre el personatge i el del duc de Hastings, interpretat per Regé-Jean Page, que ja va abandonar la sèrie l’any passat. I és que la producció basada en les obres literàries de Julia Quinn, té un problema. Cada llibre se centra en la història d’un dels fills de la família, i per això tant Page com Dynevor (protagonistes del primer lliurament de la sèrie) no tenien contractes per a la segona temporada.