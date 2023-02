Una casa hecha de astillas, la pel·lícula sobre nens ucraïnesos en centres d’acollida nominada com a Millor Documental als Oscars, s’incorporarà aquest divendres al catàleg de Filmin. Dirigida per Simon Lereng Wilmont (La guerra de Oleg), aquesta producció –ucraïnesa, danesa, finlandesa i sueca– explica «l’emotiva història» de quatre menors separats dels pares per sentències judicials i acollits temporalment en un orfenat situat a prop de la frontera. Segons informa la plataforma catalana en un comunicat, tot i els seus drames personals i de tenir la guerra trucant a la porta, les educadores del centre fan tot el possible per crear un espai segur per als nens mentre esperen una resolució judicial.

Premiada amb el guardó a la Millor Direcció al Festival de Sundance, Una casa hecha de astillas ha rebut una càlida acollida per part de la crítica especialitzada, que l’ha definit com «una de les pel·lícules més commovedores i trencadores de la temporada». Al costat de Klondike, el film de Maryna Gorbach que opta a guanyar un premi Oscar per Ucraïna i que la mateixa plataforma va estrenar el passat divendres 27 de gener, les dues pel·lícules formen «un díptic que captura la crua realitat de la crisi russo-ucraïnesa des de les entranyes».