Dijous va saltar la notícia: Netflix posaria fi als comptes compartits durant el mes de març. La manera va ser encara més polèmica, ja que la mesura consistiria a bloquejar els dispositius associats que no es connectessin a la connexió a internet del titular almenys una vegada cada 31 dies. Fa mesos que la companyia avisa del canvi, que té com a únic objectiu augmentar el nombre de subscriptors. En aquest sentit, la plataforma de ‘streaming’ acumula més de 230 milions de clients, però calcula que més de 100 milions són perfils compartits amb persones no convivents. L’enrenou per la mesura va ser tal que l’empresa ha fet marxa enrere en qüestió d’hores.

La pàgina web a la qual s’informava del final dels comptes compartits ja ha sigut eliminada, a excepció dels països d’Amèrica Central i Amèrica del Sud, on la prova pilot es manté en marxa. Es tracta de l’Extra Member, la funció d’afegir un altre subscriptor aliè a la llar del titular amb el cobrament previ d’un import addicional. Tot i que Netflix manté la decisió de posar fi a aquesta pràctica, ara fonts de la companyia admeten que no tenen clar com fer-ho. «Com deu recordar, vam treure Extra Member a Xile, Costa Rica i el Perú al març. Però als Estats Units i a altres països no el tenen», assegura Kumiko Hidaka, portaveu de Netflix, al mitjà especialitzat en tecnologia ‘The Verge’. «L’únic que hem confirmat fins ara és que, com ja vam dir a l’informe de guanys publicat el 19 de gener, esperem començar a implementar l’ús compartit de pagament de manera més àmplia durant el primer trimestre de l’any», reitera, sense donar-ne més explicacions. Al marge de com Netflix vulgui implementar la mesura, el 58,7% dels usuaris afirmen que cancel·larien la seva subscripció si es veiessin obligats a pagar-la en solitari, segons un informe fet per Barlovento Comunicación, que també assegura que a Espanya comparteixen compte més del 60% dels usuaris de Netflix.