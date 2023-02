El novembre del 2006, dos inspectors de la Policia Metropolitana de Londres –Brent Hyatt i Jim Dawson– són cridats per prendre declaració a un pacient en un hospital. Es tracta d’Alexander Litvinenko, un exespia rus que afirma haver estat enverinat i que assenyala directament com a culpable el president Putin. Quan es confirma que el verí usat és poloni-210, la substància tòxica més perillosa coneguda, la gravetat de la situació es fa evident. Davant d’un atac químic sense precedents al cor de Londres, la policia s’afanya a segellar llocs potencialment contaminats, mentre que els detectius se submergeixen en una investigació d’assassinat d’alt risc, rastrejant els esquius sospitosos des de Londres a Moscou.

La història d’aquest assassinat silenciós, que Putin sempre ha negat, arriba ara a la pantalla petita amb Litvinenko, una minisèrie de quatre episodis en la qual l’actor David Tennant (Doctor Who, Broadchurch) es posa en la pell de l’exespia rus, la mort del qual va desfermar una important crisi diplomàtica internacional. La sèrie narra una de les investigacions més complexes i perilloses a la història de la policia metropolitana. Com els decidits agents de Scotland Yard van treballar per demostrar qui era el responsable de l’enverinament per poloni de l’exespia rus Alexander Litvinenko, que, després d’ajudar els detectius des del llit de l’hospital, moriria el 2006.

Amb el suport de la família Litvinenko i les persones involucrades en el cas, la sèrie d’ITV, que des del passat dimecres es pot veure a Movistar Plus +, narra la tasca duta a terme pels oficials Clive Timmons i Brent Hyatt. Escrita per George Kay (Lupin) i dirigida per Jim Field Smith (Endeavour), completen el repartiment Margarita Levieva (The Blacklist), com a Marina, la dona de Litvinenko; Neil Maskell (Utopia), com l’inspector de la Unitat de Delictes Especials Brent Hyatt, i Mark Bonnar (Catastrophe), com l’inspector Clive Timmons.