Dexter: New Blood, la continuació de la mítica sèrie emesa entre 2006 i 2013, no tindrà una segona temporada a Showtime, malgrat haver aconseguit una mitjana de 8 milions espectadors setmanals en la seva primera. No obstant això, segons informa el portal TVLine, aquest no té perquè ser el final de la ficció protagonitzada per Michael C. Hall. I és que la mateixa Showtime estaria actualment treballant en diversos projectes basats en l’univers de la novel·la Darkly dreaming Dexter, de Jeff Lindsay. El més avançat, per ara, seria una nova sèrie en forma de preqüela centrada en l’adolescència i joventut del protagonista.