Netflix ha revelat quan s’estrenarà Berlín, l’esperat spin-off de La casa de papel que narra el recorregut per un dels robatoris més extraordinaris de l’icònic personatge interpretat per Pedro Alonso. La plataforma ha fet oficial que la ficció arribarà el proper mes de desembre, malgrat i que encara no ha detallat el dia exacte. En aquesta nova aventura, un dels personatges més estimats pels seguidors de la sèrie comptarà amb un nou equip de companys, interpretats per Tristán Ulloa, Michelle Jenner, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández i Joel Sánchez. Junts hauran d’afrontar el repte de robar una valuosa col·lecció de joies.