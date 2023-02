La RAI italiana va emetre aquest dimarts la primera 'serata' del Festival de Sanremo 2023, que va acabar amb Marco Mengoni liderant la classificació deu anys després de la seva participació a Eurovisió 2013 amb el tema 'L'essenziale'.

Tanmateix, el gran protagonisme de la nit se'l va acabar emportant Blanco, representant d'Itàlia a Eurovisió 2022 junt amb Mahmood. L'artista, que va acudir com a convidat per a cantar el seu nou single 'L'isola delle rose', es va tornar completament boig en plena actuació a causa d'una fallada tècnica.

L'artista, de 19 anys, va començar a fer una sèrie de gestos als seus in-ear per queixar-se que no s'estava escoltant. També va comunicar que aquest problema a un dels músics que l'acompanyava i a la mateixa organització a través del seu micròfon.

🇮🇹Blanco vuelve a subirse al escenario del #Sanremo2023 como invitado en esta primera serata, esta vez para interpretar su último trabajo, "L'Isola Delle Rose".



Parece que ha habido fallos técnicos, pero el público ha decidido abuchearle... pic.twitter.com/0WcTPSZ6d9 — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) 7 de febrero de 2023

Lluny de salvar aquest problema amb professionalitat, Blanco va deixar de cantar i va començar a destrossar les roses vermelles que decoraven l'escenari, arribant inclús a relliscar i caure per sorpresa de tots els espectadors que gaudien de la vetllada.

Al públic no li va agradar gens la seva actitud i va començar a esbroncar-lo quan la música va deixar de sonar. En aquell moment va entrar Amadeus, el presentador de les gales, per intentar esbrinar els motius del seu empipament. Després que Blanco comentés que volia "divertir-se" malgrat la fallada tècnica, les seves explicacions no van convèncer als espectadors que el van tornar a xiular i escridassar.