L’exjugadora i directora esportiva de l’Uni Girona Laia Palau, la futbolista del Barça Aitana Bonmatí, la jugadora de pàdel Ari Sànchez, la pilot Laia Sanz i la jugadora de waterpoloAnni Espar són les protagonistes de Una de les nostres. El programa, que TV3 estrenarà el dimecres 15 de febrer, té l’objectiu de visibilitzar l’esport femení i les esportistes d’alt nivell catalanes, a més de posar en valor la gran quantitat de clubs d’esport base que es troben repartits arreu del territori. A cada episodi, una atleta tornarà al club on es va iniciar en el seu esport, i allà coneixerà un grup de nens i nenes amb qui compartirà una intensa jornada a dins i fora del terreny. Al final del dia, la protagonista s’haurà d’afrontar a la difícil decisió d’escollir tres d’aquests nens i nenes. Els afortunats l’acompanyaran a viure des de dins un entrenament professional i un partit amb el seu equip.

« El projecte parteix de la il·lusió i la voluntat de canvi. Tenim el repte de visualitzar l’esport femení» va explicar ahir al matí, en un acte de presentació celebrat al CAR Sant Cugat, la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula. A l’acte, conduït per la periodista d’Esports, Mireia Vicente, també hi van assistir Víctor Rins, director del programa i dues de les protagonistes, Laia Sanz i Ari Sànchez .

Mireia Vicente va assegurar que «des de la CCMA es treballa per visibilitzar l’esport femení perquè s’hi creu de veritat». També va parlar de la gran xarxa de clubs d’esport base que hi ha a Catalunya i com és un programa «que fa una radiografia de la situació a Catalunya i va més enllà de buscar un públic exclusivament esportiu, és un programa per a tothom, que enganxa». Per la seva banda, tant Sanz com Sànchez van destacar la dificultat de decidir qui eren els guanyadors després de passar un dia amb ells entrenant en què ho van passar molt bé. La primera temporada del format consta de cinc episodis.