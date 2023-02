Amb la imminent finalitat dels comptes compartits de Netflix a Espanya, els clients de la plataforma de ‘streaming’ han tret la calculadora per veure si els compensa mantenir la subscripció, ja que la companyia nord-americana afegeix un cost extra per cada perfil addicional. Les noves tarifes s’aplicaran directament aquest febrer, per la qual cosa molts usuaris es trobaran amb una sorpresa al compte bancari. En aquesta línia, la quota anual més completa de la plataforma costarà més que Disney+, HBO i Amazon Prime Video juntes.

«Estimar és compartir contrasenya», deia Netflix des del seu compte oficial de Twitter el març del 2017. Ara que això ja és història, la polèmica es disputa entre dos bàndols. D’una banda, molts usuaris han donat l’esquena a la plataforma i han mostrat a les xarxes socials que s’han donat de baixa. De l’altra hi ha els que s’agafen a qualsevol alternativa per continuar veient continguts en ‘streaming’. Si aquest és el teu cas, hi ha operadores de telecomunicacions que incorporen Netflix al seu catàleg i amb ofertes que et poden sortir a compte.

Movistar+

Movistar+ ofereix Netflix als clients que tinguin contractat miMovistar o Fusión. És a dir, un paquet múltiple que conté internet, línia mòbil i televisió, així com altres serveis addicionals que els usuaris poden escollir (i pagar) segons les seves necessitats. Actualment, Movistar té una oferta activa: pots contractar Netflix a meitat del preu habitual del pla estàndard (12,99 euros) per un cost extra de 6 euros. Això sí, la promoció dura sis mesos: després hauràs de pagar la tarifa habitual a Movistar, que, tot i així, és un euro més barata (12 euros) que a la plataforma.

Orange

Orange també permet integrar Netflix a través de diferents tarifes. Al marge de tenir contractada la fibra amb l’operador taronja, sí que necessites tenir Orange TV i, a més, el servei de 90 canals, no el bàsic de 60. Alguns paquets ja inclouen Netflix, tot i que no especifica quina modalitat. Si no, pots afegir-lo per 10 euros al mes, que implica un estalvi de 2,99 euros en comparació amb el pla estàndard de la plataforma.

Pepephone

Una altra de les empreses de renom en el sector de les telecomunicacions que ofereix també Netflix com a part del seu catàleg d’internet i mòbil és Pepephone. A la pàgina web s’especifiquen les diferents tarifes que inclouen el servei de ‘streaming’, però la més barata costa 40,20 euros al mes i sense permanència.

Euskaltel

Euskaltel, ara pertanyent al grup MásMovil, ofereix diferents paquets anomenats ‘Netflix Fans’, que tenen el pla estàndard de la plataforma. Només és necessari tenir contractada la línia mòbil amb l’operador basc. «Totes les modalitats de Netflix Fan inclouen Netflix + 10 GB extra tots els mesos per al mòbil Euskaltel que triïs», assegura la companyia a la seva web. El preu és de 8 euros al mes en comparació amb els 12,99 euros de la plataforma, que s’incrementa només segons el nombre de pantalles simultànies en les quals es vol veure Netflix.

Vodafone i Virgin Telco

Vodafone i Virgin Telco també tenen Netflix al seu catàleg de serveis, però pel mateix preu de la plataforma.